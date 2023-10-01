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Эрдоган заявил, что ВС Турции могут снова начать операцию у южных границ страны

Эрдоган: ВС Турции могут снова начать операцию у южных границ страны

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ВС страны могут снова начать антитеррористическую операцию у южных границ страны, в Сирии и Ираке. Об этом он сообщил во время заседания в парламенте, передает Haberturk.

«Мы хотим, чтобы все всегда помнили наши слова о том, что однажды ночью мы можем внезапно прийти», — сказал он.

Ранее Эрдоган на ежегодной конференции турецких послов заявил, что его страна намерена продолжать антитеррористические операции для ускорения процесса добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

Он подчеркнул, что Анкара будет продолжать операции до тех пор, пока не будет покончено с терроризмом, который угрожает территориальной целостности Турции и Ирака.

По его мнению, за последние годы Турции удалось превратиться в «игрока на международной арене, за каждым шагом которого следят».

Также Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки.

Ранее Эрдоган заявил, что теперь Турция может войти в высшую лигу мироустройства.

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