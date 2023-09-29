Дрозденко: ракета ВСУ влетела в здание гостиницы в Енакиево в ДНР

ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в городе Енакиево Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Ракета прилетела <...> в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город», — написал он.

Глава региона отметил, что если Вооруженным силам Украины вздумалось таким образом испортить День воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии, то это не удалось.

«Знайте, что строить и ремонтировать города будем еще старательней и быстрее», — утверждает Дрозденко.

По информации губернатора, жертв в результате ракетного удара не оказалось.

До этого начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщал, что три украинские противолокационные ракеты HARM были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районах Спорного, Белогоровки и Отрадовки (ДНР).

Ранее российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении.