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Шойгу встретился с министром обороны Южного Судана

Шойгу встретился с министром обороны Южного Судана Балоком

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с министром обороны Южного Судана Чол Тон Балоком. Об этом сообщило МО РФ в Telegram-канале.

Сообщается, что стороны обсудили проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности.

«Стороны отметили важность партнерства между военными ведомствами России и Южного Судана для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Африке, а также договорились о дальнейших совместных шагах по развитию двусторонних отношений в военной области», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

28 сентября президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Южного Судана Салвой Кииром заявил, что для развития экономического развития между странами предстоит сделать многое, включая строительство НПЗ с участием российских компаний, и возможное создание второй очереди этого завода.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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