Американский журналист Клейтон Моррис поразился кадрам из зоны спецоперации, на которых показано, как украинские солдаты массово сдаются в плен. Своим впечатлением он поделился на YouTube-канале Redacted.

«Украинские военные сдают оружие и идут в плен к российским войскам. Это невероятно», — сказал Моррис.

Журналист рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины могут убить за отказ идти в бой, а командиры ВС России приемлемо обращаются с военнопленными, поэтому украинские солдаты коллективно сдаются оппоненту.

По словам Морриса, в настоящее время в рядах ВСУ наблюдается острый дефицит живой силы, поэтому на Украине начинают призывать даже женщин.

Он отметил, что западные СМИ не хотят, чтобы подобные кадры попадали в эфир.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы спецподразделения «Ахмат» захватили в плен пятерых украинских военных на Артемовском направлении и показал соответствующую видеозапись.

Ранее в США заявили, что ВСУ научатся летать на F-16 до конца года.