ВС России нанесли девять групповых ударов по объектам ВСУ

Российская армия в период с 24 по 29 сентября нанесла девять групповых ударов по складам оружия Вооруженных сил Украины и уничтожила пункт управления формирования «Иностранный легион». Об этом говорится в отчете, который подготовила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.

«Нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами», — указывается в сводке.

Кроме того, удары ВС России пришлись на места дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также на места подготовки диверсантов.

По данным ведомства, в результате ударов ликвидированы: пункт управления формирования «Иностранный легион», два больших арсенала с оружием и боевыми припасами. Удары российской армии также спровоцировали нарушения поставок вооружений зарубежного производства и материально-техническое обеспечение ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

До этого Минобороны РФ сообщило о результатах работы систем ПВО за неделю.

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