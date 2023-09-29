НАТО разрешило использование своих военных сил в Косово

Североатлантический совет разрешил использование своего военного контингента в Косово (KFOR) с целью стабилизации ситуации в регионе. Соответствующее заявление распространила пресс-служба НАТО, передает ТАСС.

Как указано в документе, в мае 2023 года руководство Альянса усилило присутствие своих военных сил в Косово. При этом уточняется, что в случае необходимости международная организация готова принимать дополнительные меры для эффективного выполнения силами KFOR поставленных перед ними задач.

«Вчера Североатлантический совет разрешил [использование] дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию. Мы всегда обеспечим уверенность, что наше командование имеет все ресурсы, необходимые для того, чтобы KFOR выполняли свой мандат», — говорится в заявлении.

В ночь на 24 сентября на севере Косово неизвестные обстреляли сотрудников местных правоохранительных органов. Тогда же силы НАТО в регионе сообщили о готовности подключиться к урегулированию ситуации.

Позже группа вооруженных людей в масках ворвалась на территорию православного монастыря Баньска. В ответ косовская полиция начала спецоперацию, уничтожив нескольких «нападавших». В тот же день сербский президент Александ Вучич организовал заседание Совета Безопасности республики.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что не видят перспектив долгосрочной стабилизации в Косово из-за действий США и Европейского союза (ЕС).