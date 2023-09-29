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Развожаев рассказал, когда увидел командующего ЧФ Соколова после атаки ВСУ

Развожаев заявил, что видел командующего ЧФ на следующий день после атаки

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ВМФ РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что практически ежедневно общается с командующим Черноморским флотом адмиралом Виктором Соколовым, а после атаки 22 сентября видел его уже на следующий день.

«Я его в субботу (23 сентября. — «Газета.Ru») видел... Вчера мы тоже работали по одной задаче вместе», — рассказал Развожаев.

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным ведомства, один военнослужащий пропал без вести. В здании начался пожар, а окружающая его территория была оцеплена полицией. Глава Крыма Аксенов заявил, что над полуостровом сбили несколько крылатых ракет. Во время атаки в небо над Черным морем поднялся американский разведывательный самолет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее ряд СМИ распространили информацию о трагических последствиях атаки для командующего ЧФ РФ Виктора Соколова, однако эти данные не подтвердились, 26 сентября он присутствовал на коллегии Минобороны РФ, видео опубликовала пресс-служба российского оборонного ведомства.

Ранее Развожаев назвал атаку на штаб Черноморского флота расчетливым терактом.

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