Экс-глава штаба ЧВК «Вагнер» устроился в Минобороны России

Бывший глава штаба ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев уже работает в Министерстве обороны России. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он (Трошев) уже работает в Минобороны», — сказал Песков.

Как отмечает агентство, полковник в отставке Андрей Трошев рассматривался в качестве преемника экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее Трошев участвовал во встрече президента РФ Владимира Путина и заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова в Кремле. В ходе беседы Путин предложил, в частности, обсудить формирование добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи в зоне специальной военной операции. Как сообщали в Кремле, Евкуров и Трошев доложили президенту, как ведется работа по вопросу социальных гарантий для участников спецоперации.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.