Российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и территориальной обороны под Розовкой и Победой в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости заявил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

«Артиллерией группировки уничтожены пункты временной дислокации подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады и 106-й бригады территориальной обороны противника в районах населенных пунктов Победа и Розовка», — сказал он.

Отмечается, что в ходе боевых действий были ликвидированы американское орудие M777, две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три автомобиля и восемь беспилотников.

26 сентября российские войска отразили атаки ВСУ на Донецком направлении. По словам Минесашвили, зафиксировали девять атак штурмовиков украинской армии. Он отметил, что ВС России удалось уничтожить танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов.

До этого российское оборонное ведомство заявляло о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки. Удалось ликвидировать два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab.

20 сентября начальник пресс-центра группировки «Юг» говорил, что Вооруженные силы Украины потеряли до 215 военных в районе Андреевки в ДНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.