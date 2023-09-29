Ирландский журналист Чед Боуз отметил признание реальности нацизма на Украине странами Запада, сообщает РИА Новости.

«Когда русские сказали, что хотят денацифицировать Украину, многие западные комментаторы посмеялись над этим. Теперь смеяться стало сложнее. Может, настало время признать реальность, которую западные СМИ проигнорировали?» — пишет Боуз в соцсетях.

Таким образом он прокомментировал скандал с приглашением и аплодисментами бывшему солдату коллаборационистской 14-й дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке в канадском парламенте — там же в этот момент находился и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее журналист Дэвид Крэйден заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уклоняется от слушания критики в связи со скандалом с эсэсовцем, спрятавшись за беременной женщиной в парламенте.

Журналист полагает, что Трюдо принял такое решение, чтобы лидер правительства Канады в палате общин Карина Гулд приняла на себя все оскорбления со стороны оппозиции.

Ранее в «Википедии» предложили удалить материал о ветеране СС после скандала в Канаде.