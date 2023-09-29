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Германия приобретет у Израиля системы ПРО из-за конфликта на Украине

Focus: Германия купит у Израиля системы ПРО Arrow 3 из-за украинского конфликта

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Shutterstock

Германия и Израиль заключили соглашение о покупке немецкой стороной противоракетных комплексов Arrow 3. Об этом сообщается в материале журнала Focus.

«Покупка системы противоракетной обороны — ответ на украинский конфликт. При помощи Arrow 3 Германия хочет защитить себя, а также союзников по НАТО от возможных атак ракетами средней дальности», — сказано в статье.

Автор публикации отметил, что стоимость сделки оценивается примерно в €4 млрд.

В апреле пресс-служба израильского Министерства обороны заявляла, что оборонные ведомства Германии и Израиля начали обсуждать проект соглашения о поставках в ФРГ военных систем Arrow 3.

Позже командующий Военно-воздушными силами Германии Инго Герхартц выражал мнение, что израильские системы противоракетной обороны Arrow 3 прибудут в страну через два года.

17 августа издание The Times of Israel сообщало, что США одобрили просьбу Израиля на экспорт совместно разработанной системы противоракетной обороны в ФРГ. Сделка станет крупнейшим оборонным соглашением в истории Израиля.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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