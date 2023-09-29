Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол в Италии обозначил действия Рима в ходе конфликта на Украине

Посол России заявил, что Италия стала участником конфликта на Украине

close
100%
Shutterstock

Посол России в Риме Алексей Парамонов заявил, что Италия стала опосредованным участником конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

«Рим включился во все возможные антироссийские действия — поставку вооружений и разведывательных данных киевскому режиму, распространение антироссийской украинской пропаганды и так далее. Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне Зеленского», — заявил Парамонов.

Он добавил, что несмотря на огромный ущерб, который понесли отношения России и Италии с 2022 года, точка невозврата все еще не пройдена и существует шанс на восстановление дружбы.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов призвал представителей диаспоры и дипломатов убедить руководство страны изменить политику в отношении РФ.

По словам дипломата, в настоящий момент из-за политики итальянского правительства разрушается наследие многолетнего сотрудничества двух стран.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях