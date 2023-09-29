Посол в Италии обозначил действия Рима в ходе конфликта на Украине

Посол России в Риме Алексей Парамонов заявил, что Италия стала опосредованным участником конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

«Рим включился во все возможные антироссийские действия — поставку вооружений и разведывательных данных киевскому режиму, распространение антироссийской украинской пропаганды и так далее. Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне Зеленского», — заявил Парамонов.

Он добавил, что несмотря на огромный ущерб, который понесли отношения России и Италии с 2022 года, точка невозврата все еще не пройдена и существует шанс на восстановление дружбы.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов призвал представителей диаспоры и дипломатов убедить руководство страны изменить политику в отношении РФ.

По словам дипломата, в настоящий момент из-за политики итальянского правительства разрушается наследие многолетнего сотрудничества двух стран.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».