Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генерал СВР РФ рассказал, кто курирует операции спецслужб Украины

Генерал СВР Решетников: ЦРУ и МИ-6 курируют все операции украинских спецслужб

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Разведывательные службы Великобритании и США планируют, разрабатывают и курируют все операции спецслужб Украины. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников.

По его словам, британская МИ-6 и американское ЦРУ активно помогают украинцам техническими средствами, агентурой, с ними работают советники, кураторы, руководители.

Решетников утверждает, что еще за года до государственного переворота на Украине в 2014 году российской разведке стало известно, что советники из разведок Британии и США занимали целые этажи в офисах Службы безопасности Украины и с тех пор они закрепились еще сильнее, участвуют в военных действиях.

«Например, ГУР, главное управление разведки с небезызвестным шизофреником (главой ГУР Кириллом) Будановым – полностью под контролем английских спецслужб, прежде всего МИ-6», – заявил Решетников.

На прошлой неделе российский военнослужащий сообщил, что украинские спецслужбы пытаются завербовать российских офицеров через различные мессенджеры, включая WhatsApp.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях