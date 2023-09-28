Разведывательные службы Великобритании и США планируют, разрабатывают и курируют все операции спецслужб Украины. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников.

По его словам, британская МИ-6 и американское ЦРУ активно помогают украинцам техническими средствами, агентурой, с ними работают советники, кураторы, руководители.

Решетников утверждает, что еще за года до государственного переворота на Украине в 2014 году российской разведке стало известно, что советники из разведок Британии и США занимали целые этажи в офисах Службы безопасности Украины и с тех пор они закрепились еще сильнее, участвуют в военных действиях.

«Например, ГУР, главное управление разведки с небезызвестным шизофреником (главой ГУР Кириллом) Будановым – полностью под контролем английских спецслужб, прежде всего МИ-6», – заявил Решетников.

На прошлой неделе российский военнослужащий сообщил, что украинские спецслужбы пытаются завербовать российских офицеров через различные мессенджеры, включая WhatsApp.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.