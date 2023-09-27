В Дагестане формируют добровольческий батальон для участия в спецоперации

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в регионе формируется добровольческий батальон «Каспий». Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, по инициативе ряда общественных объединений в регионе происходит формирование добровольческого батальона «Каспий».

Меликов считает, что это очень важное, благородное и символичное начинание.

Он утверждает, что «дагестанцы проявляют себя с самой лучшей стороны, одни героически участвуют в СВО, другие помогают общему делу, собирая и отправляя тонны гуманитарных грузов».

До этого замкомандира Добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов заявил, что по решению вышестоящего командования была создана казачья разведывательно-штурмовая бригада «Сибирь». По его словам, в бригаду войдут еще три отряда, названные в честь казачьих сибирских рек.

Дьяконов отметил, что на сегодняшний момент бригада дислоцируется на территории ЛНР, также некоторые из ее подразделений находятся на территории ДНР, прямо на линии боевого соприкосновения. Командиром отряда «Сибирь» был назначен Герой России Олег Ликонцев, теперь занимающий должность заместителя командира бригады «Сибирь».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.