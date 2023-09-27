Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Дагестане формируют добровольческий батальон для участия в спецоперации

Меликов: в Дагестане формируют добровольческий батальон для участия в СВО

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в регионе формируется добровольческий батальон «Каспий». Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, по инициативе ряда общественных объединений в регионе происходит формирование добровольческого батальона «Каспий». 

Меликов считает, что это очень важное, благородное и символичное начинание.

Он утверждает, что «дагестанцы проявляют себя с самой лучшей стороны, одни героически участвуют в СВО, другие помогают общему делу, собирая и отправляя тонны гуманитарных грузов».

До этого замкомандира Добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов заявил, что по решению вышестоящего командования была создана казачья разведывательно-штурмовая бригада «Сибирь». По его словам, в бригаду войдут еще три отряда, названные в честь казачьих сибирских рек.

Дьяконов отметил, что на сегодняшний момент бригада дислоцируется на территории ЛНР, также некоторые из ее подразделений находятся на территории ДНР, прямо на линии боевого соприкосновения. Командиром отряда «Сибирь» был назначен Герой России Олег Ликонцев, теперь занимающий должность заместителя командира бригады «Сибирь».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях