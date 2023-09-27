В США оценили вероятность применения ядерного оружия РФ

Американские власти всерьез опасаются применения Россией ядерного оружия, которое могут спровоцировать попытки эскалации украинского конфликта. К такому выводу пришли аналитики американского экспертного центра RAND Corporation.

По мнению специалистов, Запад не сможет ограничить Россию в видах и количестве ядерного оружия, которое Москва может применить. Военные аналитики подчеркнули, что власти РФ могут осознать, что затраты и риски использования ограниченного числа арсенала не сильно отличаются от тех, которые связаны с более масштабным его применением.

«<…> особенно если Кремль считает, что последнее позволит достичь российских боевых целей», — отметили авторы исследования.

В январе аналитики RAND нaзвали четыре шага США к прекращению конфликта на Украине. В из числе: уточнение планов будущей поддержки ВСУ, принятие обязательств в отношении безопасности Киева, предоставление гарантий нейтралитета страны, установление условий для снятия санкций с России.

Ранее аналитики RAND предрекли, что США планируют нанести удар по России в случае эскалации.