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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев объявил воздушную тревогу в городе

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 27 сентября воздушную тревогу в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор.

Накануне Развожаев также объявлял воздушную тревогу в Севастополе.

Вечером 25 сентября в Севастополе также объявляли воздушную тревогу. Власти попросили жителей спуститься в убежище, взяв с собой самое необходимое.

Одновременно была приостановлена работа морского и наземного общественного транспорта города. Также перекрыли движение по Крымскому мосту, не уточнив причины этого.

Некоторое время спустя Развожаев заявил, что российские силы противовоздушной обороны сбили ракету у аэродрома Бельбек.

Севастополь — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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