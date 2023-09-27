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Стало известно о возвращении экс-подчиненных Пригожина под Артемовск

CNN: бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись в зону спецоперации

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Минобороны Республики Беларусь

Бывшие подчиненные предпринимателя Евгения Пригожина, которому принадлежала частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», вернулись в зону проведения спецоперации. Об этом украинский военный с позывным «Грув» заявил телеканалу CNN.

«Да, вагнеровцы тоже здесь», — сказал «Грув».

Он обратил внимание, что у бойцов ЧВК «Вагнер» достаточно быстро сменились командиры и они вернулись под Артемовск.

23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино под Тверью. Борт летел из Москвы в Санкт-Петербург. По данным Росавиации, бизнесмен Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

В середине сентября в Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина.

Ранее вдова Евгения Пригожина сменила фамилию.

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