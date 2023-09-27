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Экс-спикер ВСУ трансгендер сообщила о тысячах ЛГБТ-военных среди ВСУ

Эштон-Чирилло заявила пранкерам, что в ВСУ служат пять тысяч ЛГБТ-солдат

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Depositphotos

В рядах украинской армии служат около пяти тысяч ЛГБТ-военных. Об этом заявила трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая была уволена с поста спикера Вооруженных сил Украины, в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

«По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат», — сказала она.

По ее словам, есть более лояльные к ЛГБТ-солдатам подразделения и командиры украинских войск. В частности, Эштон-Чирилло к таким отнесла командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова.

27 сентября Эштон-Чирилло в разговоре с российскими пранкерами сообщила о проблеме с иностранными наемниками. По экс-спикера Вооруженных сил Украины, она знает о том, что среди иностранных солдат есть сторонники нацизма.

До этого командование Сил территориальной обороны ВСУ заявляло, что сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера украинской армии.

Трансгендер Эштон-Чирилло, которую назначили одним из официальных представителей сил теробороны Украины в августе, говорила, что российские журналисты расплатятся за «преступления». В ответ на ее слова официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва разошлет это заявление во все международные организации, назвав его новым «доказательством террористического характера киевского режима».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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