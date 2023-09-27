Двум военкорам РИА Новости подкинули свиную голову под дверь

Двум освещавшим СВО журналистам РИА Новости Тимофею Сергейцеву и Константину Сивкову подкинули отрезанную свиную голову под дверь. Об этом сообщает само агентство.

Отмечается, что головы находились в черном пакете. Сергейцев получил зловещую посылку вечером 26 сентября, Сивков — 19 сентября. По словам последнего, после этого ему позвонили и заявили, что такой поступок обусловлен его «неправильным поведением».

До этого Сергейцев написал статью «Что Россия должна сделать с Украиной?», в которой заявил, что «нацистская, бандеровская Украина, враг России и инструмент Запада по уничтожению России нам не нужна», а «нацисты, взявшие в руки оружие, должны быть по максимуму уничтожены на поле боя».

Также он писал, что необходимо «справедливое наказание» той части украинского населения, которая является «пассивными нацистами, пособниками нацизма», через «несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы».

До этого в Москве возбудили дело после угроз запустить дрон в дом военкора Шурыгина.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».