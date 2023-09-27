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В МИД предупредили об использовании Украиной ракет ATACMS по территории России

Захарова: Киев будет использовать ATACMS для ударов по Донбассу и Крыму

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8th United States Army/Reuters

Украина будет применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по городам Донбасса и Крыма. Такое мнение в ходе брифинга высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат предположила, что удары главным образом будут наносится по социальным объектам и жилым кварталам.

25 сентября бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Дэн Райс сообщал, что американские власти могут объявить о решении предоставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе.

В дальнейшем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью испанской газете ABC, что Вооруженные силы Украины не будут применять тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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