В Харьковской области заявили о продвижении российской армии

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о продвижении российской армии в регионе, сообщает телеканал »Россия 24».

«Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает все больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление. У них уже очень большие потери», — сообщил Ганчев.

По его словам, российские подразделения заняли новые позиции, которые лучше подходят для стратегической цели — дальнейшего продвижения.

Боевые действия в этом регионе идут вокруг города Купянск, расположенного на реке Оскол — контроль над ним позволит ухудшить положение ВСУ на территории Луганской народной республики.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе российские войска не дают восстановить снабжение украинских сил через реку Оскол.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.