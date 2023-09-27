Тихоокеанский флот получил еще два ракетных корабля

В Комсомольске-на-Амуре, на Амурском судостроительном заводе спустили на воду два малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 («Каракурт») — «Удомля» и «Ржев», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«На Амурском судостроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония спуска на воду первых двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Удомля» и «Ржев», построенных на предприятии для Тихоокеанского флота», — указано в сообщении.

МРК проекта «Каракурт» — многоцелевые ракетные корабли, которые способны действовать в морской акватории, а также спускаться по некоторым рекам. На их вооружении стоят управляемые ракеты «Калибр» или «Оникс» — а в перспективе корабли этого проекта могут быть вооружены также гиперзвуковыми «Цирконами».

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