Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал, чем Россия сможет сбивать американские ракеты ATACMS

Военный эксперт Кнутов: российские комплексы С-400 способны сбивать ATACMS

close
100%
Wikimedia Commons

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что Украина в скором времени может заполучить американские ракеты типа Army Tactical Missile System (ATACMS). По его словам, у России достаточно средств поражения данных снарядов.

«Это комплексы «Бук-М2», «Бук-М3», С-300, а также С-300 ПМ2 и С-400. Эффективно себя проявить может и «Панцирь», потому что ракеты ATACMS по многим параметрам идентичны ракете «Точка-У». Угроза, конечно же, остается. И если первая партия будет порядка 30 ракет, то в общей сложности украинская армия может получить в свое пользование под сотню ракет», — сказал Кнутов.

При этом он обратил внимание на заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что 100 ракет ATACMS не повлияют на ситуацию на фронте.

25 сентября бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Дэн Райс сообщил, что американские власти могут объявить о решении предоставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби при этом заявил, что Вашингтон пока не может ничего сказать о предоставлении Киеву ракет ATACMS.

Ранее на Украине заявили, что не будут применять ракеты ATACMS для ударов по России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях