Военный эксперт рассказал, чем Россия сможет сбивать американские ракеты ATACMS

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что Украина в скором времени может заполучить американские ракеты типа Army Tactical Missile System (ATACMS). По его словам, у России достаточно средств поражения данных снарядов.

«Это комплексы «Бук-М2», «Бук-М3», С-300, а также С-300 ПМ2 и С-400. Эффективно себя проявить может и «Панцирь», потому что ракеты ATACMS по многим параметрам идентичны ракете «Точка-У». Угроза, конечно же, остается. И если первая партия будет порядка 30 ракет, то в общей сложности украинская армия может получить в свое пользование под сотню ракет», — сказал Кнутов.

При этом он обратил внимание на заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что 100 ракет ATACMS не повлияют на ситуацию на фронте.

25 сентября бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Дэн Райс сообщил, что американские власти могут объявить о решении предоставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби при этом заявил, что Вашингтон пока не может ничего сказать о предоставлении Киеву ракет ATACMS.

Ранее на Украине заявили, что не будут применять ракеты ATACMS для ударов по России.