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Военный эксперт назвал способ противостоять американским ракетам ATACMS

Военный эксперт Кнутов призвал уничтожать ракеты ATACMS при транспортировке

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U.S. Army

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в эфире Tsargrad.tv назвал способ защитить Крым и другие российские регионы от американских ракет типа Army Tactical Missile System (ATACMS), которые Украина просит уже несколько месяцев. Он пояснил, что данные боеприпасы имеют малую эффективную поражающую поверхность, поэтому не все системы противовоздушной обороны (ПВО) могут на них сработать.

«Самое главное — нужно проработать методику уничтожения этих ракет после пересечения границы между Польшей и Западной Украиной. Если мы будем уничтожать их при транспортировке и складировании, а не тогда, когда они выпущены с самолетов и наносят удары по нам, будет результат», — сказал Кнутов.

25 сентября бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Дэн Райс сообщил, что американские власти могут объявить о решении предоставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби при этом заявил, что Вашингтон пока не может ничего сказать о предоставлении Киеву ракет ATACMS.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО.

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