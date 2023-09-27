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В США сравнили Украину с крупнейшим полигоном

WSJ: Британия учитывает опыт ВСУ при составлении оборонных заказов

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Reuters

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс считает, что конфликт на Украине превратил страну в крупнейший полигон и ярмарку вооружений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам эксперта, из-за ситуации на Украине на годы вперед определены тенденции в развитии оборонного сектора, Лондон теперь в ходе формирования оборонных заказов учитывает опыт Вооруженных сил Украины.

Как обратил внимание Сандерс, украинский конфликт наглядно продемонстрировал, насколько необходима ремонтопригодность техники в полевых условиях.

«Люди смотрят на Украину и видят, что работает», — приводят в WSJ исполнительного директора американского подразделения крупнейшего оборонного концерна Британии BAE Systems ома Арсено.

До этого в Telegraph сообщили, что Запад сфокусируется на поставках Киеву ПВО из-за замедления наступления. На Западе хотели бы передать Киеву дополнительные системы ПВО «в предстоящие недели и месяцы», отметил собеседник СМИ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ

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