Пентагон выразил надежду на начало выпуска гиперзвукового оружия в течение года

Заместитель министра обороны США по закупкам Билл Лаплант заявил, что Вашингтон начнет выпускать гиперзвуковое оружие в течение года. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

«Если вы, как и следует, зададитесь вопросом, приступили ли мы уже в своей стране к производству гиперзвуковых вооружений, то ответ «нет», — отметил он.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не отстают в поставках оружия Украине.

Репортер обратил внимание на то, что Украине пришлось целый месяц ждать танков, а самолетов-истребителей F-16 эта страна так и не получила.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины были обеспечены всем, о чем просило их командование для проведения контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN выразил уверенность в скором получении Киевом ракет ATACMS американского производства.

При этом в том же интервью политик отметил, что не может с твердой уверенностью сказать, каких успехов достигнут украинские Вооруженные силы в ходе контрнаступления.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.