Армия США получила партию очков смешанной реальности IVAS 1.0, пишет Breaking Defense.

По данным издания, до 50 изделий версии 1.0 передут военным на базе Форт-Мур.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США получили первую модель аэротакси американской компании Joby Aviation Inc.

Техника уже пришла в штате Калифорния, где расположена база, в рамках контракта с американскими военно-воздушными силами.

Сумма контракта превысила $130 млн. Компания обязуется поставить ВВС США и федеральным ведомствам до 10 аэротакси.

Новая модель рассчитана на одного пилота и четырех пассажиров, она может взять на борт до 454 кг груза. Аэротакси способно развивать скорость до 322 км/ч. ВВС США выразили заинтересованность в развитии таких технологий, так как летательные аппараты на электродвигателях проще в обслуживании. К примеру, военные могут использовать аэротакси для переброски личного состава и грузов на короткие расстояния в Тихом океане.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.