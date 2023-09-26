Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородским районом

Российская система ПВО сбила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гладков уточнил, что оперативные службы собирают информацию о последствиях на земле.

Днем 26 сентября белгородские власти сообщили о минометном обстреле со стороны ВСУ. Ему подверглось село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области подверглось. Повреждения получил один частный дом: осколки посекли крышу, фасад, окна и забор.

До этого губернатор Белгородской области заявил об обстреле Новой Таволжанки. По его словам, населенный пункт попал под удар со стороны украинских войск, из-за чего была повреждена линия электроснабжения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.