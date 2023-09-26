Эксперт рассказал об угрозе перехода украинского конфликта на территорию Польши и ФРГ

Украинский конфликт может перейти на территорию Польши и Германии, утверждает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что НАТО уже вовлечено в этот конфликт напрямую, так как поставляет Украине оружие для совершения атак вглубь России.

«Боюсь, что через два-три месяца возрастет риск того, что конфликт выйдет за пределы ДНР, ЛНР и Запорожья, и распространится на Польшу и, возможно, Германию», — считает эксперт.

По его мнению, недавний удар российских войск по танку Leopard показал, что немецкие солдаты участвуют в операциях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой, а значит Североатлантический альянс открыто воюет в бывшей советской республике.

23 сентября сообщалось, что российские военнослужащие подбили в зоне спецоперации танк Leopard с немецким экипажем. По информации командира разведгруппы с позывным «Легенда», действующей на Запорожском направлении, из экипажа выжил только механик, который, когда очнулся, начал кричать, чтобы в него не стреляли, на немецком языке.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.