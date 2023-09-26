Армия США получила первые аэротакси

Военно-воздушные силы США получили первую модель аэротакси американской компании Joby Aviation Inc. Об этом сообщает ТАСС.

«Joby недавно поставила первую модель аэротакси на базу ВВС США Эдвардс», — уточнили в компании.

Техника уже пришла в штате Калифорния, где расположена база, в рамках контракта с американскими военно-воздушными силами.

Сумма контракта превысила $130 млн. Компания обязуется поставить ВВС США и федеральным ведомствам до 10 аэротакси.

Новая модель рассчитана на одного пилота и четырех пассажиров, она может взять на борт до 454 кг груза. Аэротакси способно развивать скорость до 322 км/ч. ВВС США выразили заинтересованность в развитии таких технологий, так как летательные аппараты на электродвигателях проще в обслуживании. К примеру, военные могут использовать аэротакси для переброски личного состава и грузов на короткие расстояния в Тихом океане.

В июне ученые австралийского университета RMIT пришли к выводу, что потоки воздуха вокруг городских зданий могут дестабилизировать полет аэротакси.

Ранее стало известно, что более четверти россиян готовы в будущем пользоваться беспилотным аэротакси.