Экс-премьер Словакии заявил о плачевном состоянии армии из-за помощи ВСУ

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что армия страны находится в плачевном состоянии после отправки вооружений на Украину. Об этом он сообщил в интервью изданию pravda.sk.

По его словам, у Словакии нас нет боевых самолетов, системы ПВО и не хватает боеприпасов.

Ранее Фицо, который намерен принять участие в парламентских выборах 30 сентября, выступил за отказ страны от военной поддержки Украины. Об этом пишет Bloomberg.

В материале указано, что экс-премьер покинул свой пост в 2018 году в результате массовых протестов. Однако он продолжает активно заниматься политикой, называя действующего президента республики Зузану Чапутову «американским агентом».

По мнению авторов статьи, подобная риторика может стать для экс-председателя правительства подспорьем на предстоящих выборах. Все из-за того, что Словакия является наиболее пророссийски настроенным государством в Европейском союзе (ЕС), уточняется в материале.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».