«Погибший» командующий ЧФ появился на коллегии Минобороны России

Командующий Черноморским флотом Российской Федерации адмирал Виктор Соколов, о предполагаемой гибели которого заявляли в Киеве, 26 сентября присутствовал на коллегии Министерства обороны РФ. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Коллегия прошла в Москве под председательством главы Минобороны России генерала армии Сергея Шойгу.

На опубликованных фото присутствует и сам Соколов.

25 сентября Силы Специальных операций Вооруженных сил Украины заявили, что Виктор Соколов якобы погиб в результате удара по зданию Черноморского флота России в Севастополе.

Также в Киеве утверждали, что в общей сложности якобы лишились жизни 34 российских офицера, еще 105 военнослужащих РФ получили ранения. В Москве эту информацию не подтверждали.

В мае аналогичная ситуация произошла с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. СМИ забеспокоились долгим отсутствием военного в медиапространстве, предполагалось, что он погиб. Но впоследствии выяснилось, что это не так.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.