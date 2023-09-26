В Южной Корее прошел первый за 10 лет военный парад

Свыше 3,7 тыс. военных и больше 170 единиц техники поучаствовали в параде, состоявшемся в Сеуле, мероприятие организовали впервые за 10 лет. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

«Это первый подобный парад с 2013 года, прошедший в то время, как Сеул активизировал укрепление своего военного потенциала — на фоне продолжающихся попыток Пхеньяна развивать технологии ядерного и прочего оружия массового поражения», — подчеркнули в агентстве.

Парад был приурочен ко Дню вооруженных сил Южной Кореи. В ходе шествия демонстрировались танки K2 и БПЛА.

На параде были президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, министр обороны Ли Чжон Соп, а также представители командования.

Также в параде впервые приняли участие солдаты Соединенных Штатов — 300 человек.

До этого в КНДР на параде показали РСЗО, замаскированные под грузовики с цементом. Ведущую роль в параде играла не регулярная армия, а бойцы Рабоче-крестьянского красного ополчения (РККО).

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.