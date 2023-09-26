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В минобороны США перечислили преимущества танков Abrams для ВСУ

War Zone: Пентагон считает, что танки Abrams нужны ВСУ для сдерживания и обороны

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Global Look Press

В министерстве обороны США считают, что танки Abrams, первая партия которых уже поступила на Украину, могут послужить «мощным сдерживающим фактором» на поле боя. Об этом пишет War Zone со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

В Пентагоне добавили, что поставка американских танков свидетельствует об «ощутимой приверженности обороне и стабильности» Украины со стороны Соединенных Штатов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на представителя ВСУ сообщила, что Украина получила от США менее половины от обещанного 31 танка Abrams.

По словам политолога Алексея Живого, Abrams аналогичны российским танкам Т-90. Слабым местом западной машины является газотурбинный двигатель, который сложнее обслуживать, особенно в полевых условиях.

В свою очередь глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что американские танки вряд ли долго продержатся в ходе боевых действий, и ВСУ больше помогли бы поставки ракет ATACMS, которые, как считает Буданов, все же не смогут изменить ситуацию на фронте.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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