Вооруженные силы Российской Федерации активно применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», которая смогла доказать свою способность уничтожать лучшие бронированные танки, поставляемые Украине западными странами. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

В статье отмечается, что такая ракета может нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2, даже если у него будет самая сильная броня. Авторы указывают, что танки Leopard 2, в том числе современные варианты, понесли сильные потери на Украине с начала наступления Вооруженных сил на Украине (ВСУ) на российские позиции в начале июня. При этом среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 они были еще более значительными», — говорится в публикации.

До этого исполнительный директор предприятия-разработчика робота «Маркер», НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров сообщал, что одной из главных причин, почему боевые роботы до сих пор не могут массово применяться в бою, является не решенная проблема их уязвимости перед системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее военный эксперт Иван Коновалов заявил, что боевой робот «Маркер» является очень эффективным оружием.