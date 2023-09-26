В Кривом Роге звучат взрывы

Украинское издание «Страна.ua» сообщает о нескольких новых взрывах в Кривом Роге.

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — указано в сообщении.

В этом городе в Днепропетровской области Украины за прошедшие сутки несколько раз звучали взрывы, в том числе ночью. В ночь на вторник, 26 сентября сирены воздушной тревоги работали на всей территории Украины. В 00:29 о возможной опасности предупредили людей, проживающих в западных регионах страны. До этого соответствующий режим был введен на территории Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей.

Ранее глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко сообщил о повреждении предприятия в городе в результате ночной атаки беспилотников.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.