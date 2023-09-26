Марочко сообщил об активизации украинской боевой авиации

На Купянском направлении активизировалась работа украинской боевой авиации. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, жители Харькова 25 сентября «неоднократно» видели в небе над городом украинские самолеты. Кроме того, инверсионные следы от самолетов наблюдались также в окрестностях Чугуева.

Марочко заявил, что авиация Воздушных сил Украины держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения российской противовоздушной обороны.

До этого такой активности со стороны украинской авиации не наблюдалась, отметил он.

23 сентября Минобороны России сообщило об уничтожении украинских самолетов в Николаевской и Запорожской областях. Как заявили в ведомстве, истребители ВКС России и средства ПВО в течение недели уничтожили самолеты Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

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