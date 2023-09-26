Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Марочко сообщил об активизации украинской боевой авиации

Марочко сообщил об активизации боевой авиации ВСУ на Купянском направлении

close
100%
Николай Лазаренко/Пресс-служба президента Украины/РИА «Новости»

На Купянском направлении активизировалась работа украинской боевой авиации. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, жители Харькова 25 сентября «неоднократно» видели в небе над городом украинские самолеты. Кроме того, инверсионные следы от самолетов наблюдались также в окрестностях Чугуева.

Марочко заявил, что авиация Воздушных сил Украины держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения российской противовоздушной обороны.

До этого такой активности со стороны украинской авиации не наблюдалась, отметил он.

23 сентября Минобороны России сообщило об уничтожении украинских самолетов в Николаевской и Запорожской областях. Как заявили в ведомстве, истребители ВКС России и средства ПВО в течение недели уничтожили самолеты Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях