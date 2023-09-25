Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На пляже в Болгарии нашли часть от зенитной ракеты

ВМС Болгарии обезвредили часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе

close
100%
Depositphotos

В Министерстве обороны Болгарии заявили, что военно-морские силы (ВМС) страны обезвредили подозрительный предмет у черноморского побережья в Созополе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там подчеркнули, что приблизительно в 17:50 мск специальная группа ВМС получила сообщение о сером предмете круглой формы, напоминающем мину.

Военнослужащие, прибывшие на место, выяснили, что предметом является баллон с воздухом от зенитной ракеты. В 18:20 его достали из воды и отвезли на хранение на базу ВМС в Бургасе.

До этого обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что устаревшие бронетранспортеры БТР-60 советского производства, которые Болгария намерена передать Украине, крайне слабо защищены даже от огня из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на совместном брифинге с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что Болгария может начать передачу Украине бронетехники советского образца в начале октября. Передача техники будет осуществлена после ратификации соответствующего соглашения парламентом Болгарии, которая ожидается в сентябре.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях