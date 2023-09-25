На пляже в Болгарии нашли часть от зенитной ракеты

В Министерстве обороны Болгарии заявили, что военно-морские силы (ВМС) страны обезвредили подозрительный предмет у черноморского побережья в Созополе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там подчеркнули, что приблизительно в 17:50 мск специальная группа ВМС получила сообщение о сером предмете круглой формы, напоминающем мину.

Военнослужащие, прибывшие на место, выяснили, что предметом является баллон с воздухом от зенитной ракеты. В 18:20 его достали из воды и отвезли на хранение на базу ВМС в Бургасе.

До этого обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что устаревшие бронетранспортеры БТР-60 советского производства, которые Болгария намерена передать Украине, крайне слабо защищены даже от огня из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на совместном брифинге с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что Болгария может начать передачу Украине бронетехники советского образца в начале октября. Передача техники будет осуществлена после ратификации соответствующего соглашения парламентом Болгарии, которая ожидается в сентябре.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.