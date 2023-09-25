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В России впервые провели ракетные стрельбы сразу в четырех средах

В России осуществили первый за 30 лет одновременный пуск ракет в четырех средах

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Денис Абрамов/РИА Новости

В ходе учений «Финвал-2023» военные РФ впервые в новейшей истории страны провели ракетную стрельбу сразу в четырех средах, передает РИА Новости, ссылаясь на отдел информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) России.

«Впервые в новейшей истории была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырех средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха», — сообщили в отделе информационного обеспечения.

Там указали, что это первый случай выполнения такой стрельбы за постсоветскую эпоху.

Учения «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова прошли в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове. 25 сентября Министерство обороны РФ объявило о завершении учений. В маневрах поучаствовали порядка 10 тысяч военнослужащих и свыше 50 единиц боевой техники.

19 сентября сообщалось, что во время учений «Финвал-2023» истребители-перехватчики МиГ-31 в небе над Чукотским полуостровом отработали перехват условного противника.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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