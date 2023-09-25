Российские миротворцы сопроводили из Степанакерта колонны с 300 жителями Карабаха

Военные из российского миротворческого контингента сопроводили из Степанакерта в Армению три колонны с 300 мирными жителями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сопровождено три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабаха, направленные на взаимодействие с Баку и Степанакертом с целью недопущения кровопролития.

Уточняется, что в расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей, все вынужденные переселенцы размещены, для них организовано питание и предоставление медицинской помощи.

«Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — заключается в сообщении.

Азербайджан 19 сентября объявил о начале антитеррористической операции, после чего нанес ракетные удары по Нагорному Карабаху. Меньше, чем через сутки, власти непризнанной республики заявили, что принимают условия Баку, распускают военные формирования и готовятся вступить в переговоры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позднее заявил о достижении всех целей военной операции.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.