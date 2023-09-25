Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Азербайджан подсчитал конфискованную у Нагорного Карабаха военную технику

МО Азербайджана обнародовало список конфискованной у Карабаха военной техники

close
100%
AP

Министерство обороны Азербайджана обнародовало список военной техники, оружия и боеприпасов, которые были конфискованы у вооруженных формирований Нагорного Карабаха.

Ведомство представило соответствующую информацию по состоянию на 18:00 25 сентября. Так, в Карабахе было сдано: 797 единиц стрелкового оружия и гранат, 42 единицы артиллерийского вооружения, 165 средств противовоздушной обороны (ПВО), 175 225 единиц боеприпасов, 1440 единиц припасов и аксессуаров для военных, 81 единица оптических и других устройств для оружия, 22 единицы бронетехники, 75 единиц автомобильной техники.

До этого Азербайджан объявил, что гарантирует выход из Нагорного Карабаха личного состава армянских Вооруженных сил, сложивших оружие.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях