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В США рассказали о мощном российском оружии против ракет ATACMS

Экс-морпех США Берлетик: Россия будет эффективно глушить ATACMS с помощью РЭБ

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U.S. Army

Бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик заявил на своем YouTube-канале The New Atlas, что американские ракеты ATACMS не изменят ситуацию на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку российские военные смогут их успешно глушить с помощью мощных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Они (ракеты ATACMS. – «Газета.Ru») могут промахнуться из-за того, что Россия их заглушит через РЭБ», — сказал он.

Экс-морпех обратил внимание, что это уже происходило с реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как он отметил, есть вероятность, что данные ракеты так и не окажутся на фронте, потому что будут уничтожены еще на складах. Принимая во внимание два этих фактора, можно сделать вывод, что ракеты ATACMS становятся бесполезными для Украины, указал Берлетик.

«То же самое можно сказать и о Storm Shadow, SCALP и немецких ракетах дальнего действия Taurus», – добавил он.

До этого журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в аппарате конгресса писал, что все американские ведомства одобрили поставку ВСУ американских ракет большой дальности ATACMS, однако окончательное решение остается за президентом США Джо Байденом.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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