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Мобилизованный на Урале не признал вину в дезертирстве

Мобилизованный из Екатеринбурга Ростов не согласился с обвинением в дезертирстве

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Призванный в рамках частичной мобилизации старший лейтенант Владимир Ростов из Свердловской области обвиняется в дезертирстве, однако мужчина не согласен с обвинениями. Об этом сообщает РИА Новости.

У Ростова есть своя версия событий.

По словам родственников военного, он проходил лечение, и всегда оставался на связи с руководством воинской части.

Боец отправился в зону спецоперации осенью 2022 года. При этом мужчина не дождался повестки в рамках частичной мобилизации.

Через месяц после нахождения в зоне СВО у него обострился хронический недуг. После чего военный прошел лечение в воронежском госпитале. В медицинском учреждении он находился порядка 20 дней.

Вскоре врачи отправили Ростова в свой регион для реабилитации. Со временем военнослужащий не смог продолжить прохождение военной службы и отправиться в зону боевых действий.

По информации агентства, мужчину вызвали в военную часть, но он не смог прибыть из-за ухудшения самочувствия.

По рекомендациям медиков Владимир в конце января 2023 года обратился в частную клинику, где скорректировали терапию и велели являться на осмотр и процедуры каждые семь-десять дней. В это время военная полиция сообщила, что ему следует прибыть на службу, иначе принудительно доставят в часть.

Сейчас участнику СВО грозит больше пяти лет колонии.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что суд впервые осудил женщину-военнослужащую за уклонение от мобилизации.

Ранее сообщалось, что москвич заплатил «долг» секс-работнице под угрозой отправки в зону СВО.

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Мобилизация в России
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