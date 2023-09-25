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«Боялись, что их сделают рабами»: военный РФ о киевской пропаганде в Донбассе

Подполковник Казанцев: некоторые жители Донбасса боялись, что их сделают рабами

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Телеграм-канал «СОЛОВЬЁВ»

Гвардии подполковник Артем Казанцев в эфире Tsargrad.tv рассказал о своей работе в зоне проведения специальной военной операции. Одной из главных задач военнослужащего была эвакуация мирного населения Донбасса. По его словам, российские бойцы спасали граждан не только от артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и решали проблемы с продовольствием, водой и лекарствами.

Казанцев отметил, что попутно приходилось разрушать мифы киевской пропаганды, согласно которой, «жителям Донбасса ни в коем случае нельзя выезжать на подконтрольные России территории, поскольку из них сделают рабов и направят в специальные поселения в Сибири».

Несмотря на всякого рода дезинформацию, российские военные, рискуя жизнью, выполняли задачи по эвакуации населения, а также снабжали жителей продовольствием, водой и медикаментами, подчеркнул гвардии подполковник.

В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов написал в своем Twitter, что в стране нет места русскоговорящим людям. Соответствующее заявление он сделал после того, как депутат Верховной рады Максим Бужанский в эфире одного из телеканалов отказался переходить на украинский язык.

Ранее Роскомнадзор обнаружил в якутском фильме «Айта» пропаганду национализма.

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