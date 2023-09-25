В Вооруженных силах ФРГ прокомментировали сообщения о том, что российские войска в Запорожской области поразили украинский танк немецкого производства Leopard, который управлялся военнослужащими Германии.

Накануне агентство РИА Новости со ссылкой на командира разведгруппы с позывным «Легенда» сообщало, что российские военные разведчики уничтожили танк немецкого производства Leopard, принадлежащий Вооруженным силам Украины, с экипажем из военнослужащих бундесвера ФРГ.

В пресс-службе ВС ФРГ, комментируя статью российского агентства, заявили, что немецкие военные не участвуют в конфликте на Украине.

«На Украине нет немецких танковых экипажей. Мы не отправляем своих военных для участия в боевых действиях на Украине», — цитирует заявление РИА Новости.

В начале сентября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал, что происходит с подбитыми западными танками, переданными ВСУ, на поле боя.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.