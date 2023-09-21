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Стало известно о предупреждении США Киеву после атаки на Кремль

WP: Милли отговорил ВСУ от использования оружия США после атаки БПЛА на Кремль

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Reuters

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли предупредил командующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного от использования оружия США после атаки беспилотниками на Кремль. Об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно материалу издания, Милли тесно сотрудничал с украинским генералом, однако после того, как украинские военные применили беспилотник против Кремля, председатель КНШ ВС США предостерег Залужного от подобных атаках по территории России.

Авторы The Washington Post отметили, что Милли придерживался осторожного подхода в отношении России и стремился не допустить «конфликта между великими державами».

В ночь на 3 мая два дрона атаковали Московский Кремль. Президента России в это время не было на территории резиденции. Кадры с попаданием дронов по Сенатскому дворцу широко разлетелись по соцсетям и СМИ.

19 сентября Милли заявлял, что у ВСУ достаточно средств для продолжения контрнаступления. По его словам, украинские продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу. Он отметил, что есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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