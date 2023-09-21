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Швеция отправила Украине 10 танков Stridsvagn122

ВСУ получили 10 шведских танков Strv122 с обученными украинскими экипажами

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U.S. Army photo by Gertrud Zach

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Швеции 10 танков Stridsvagn 122 (Strv122), сообщает пресс-служба Вооруженных сил Швеции.

По информации шведской стороны, машины укомплектованы украинскими военными, которых также обучили в Швеции.

По словам начальника оперативного отдела штаба армии Матса Людвига, армия королевства дала Украине «то, что смогла дать из качественной техники и хороших знаний».

Сообщается, что Strv122 — доработанный шведами и немцами Leopard 2 — произведен в количестве 3,6 тыс. экземпляров. У шведской армии всего 120 таких машин, они, по заявлению ведомства, составляют костяк механизированных бригад ВС страны. Решение о передаче 10 танков Украине было принято шведскими властями 24 февраля этого года.

Несколькими днями ранее издание Der Spiegel сообщало, что Украина отказалась принять от Германии 10 танков Leopard 1A5 из-за их неудовлетворительного технического состояния.

В Германии отвергли эти обвинения.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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