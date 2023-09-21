В Минобороны России рассказали о работе российского ПВО за минувшие сутки

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбила пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

«Кроме того, уничтожены 75 беспилотников в районах населенных пунктов Токмак, Мирное, Пологи, Червоногорка в Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка в ДНР, Голиково, Лисичанск в ЛНР, Ольшана в Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройской в Херсонской области», — сказал он.

До этого в российском оборонном ведомстве заявляли, что на Купянском направлении российские военные поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка в Харьковской области, а также Розовка и Берестовое в Луганской народной республике.

Также начальник пресс-центра группировки войск «Центр» подполковник Александр Савчук также сообщал, что российские военные ликвидировали штурмовиков «Азова» (организация запрещена в России) на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.