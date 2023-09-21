МО РФ заявило об успешных ударах по промышленным объектам Украины

Министерство обороны РФ заявило о групповом ударе по военно-промышленным объектам Украины в ночь на 21 сентября.

По данным ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками. Целями ударов названы объекты военной промышленности, а также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — заявили в министерстве.

21 сентября ракетные удары по Украине были названы ответом на атаку ВСУ на Крым.

До этого глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в Дрогобыче горят склады и промышленный объект.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.