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Российские бойцы на Краснолиманском направлении отразили две атаки противника

Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцами российской группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении были отражены две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал ТАСС.

По словам офицера, грамотными и слаженными действиями подразделений группировки при участии армейской и штурмовой авиации и артиллерии отражены две атаки механизированных бригад ВСУ.

Потери украинских войск составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, две 122-мм гаубицы Д-30. Кроме того, средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также огнем из стрелкового оружия было сбито 11 беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее сообщалось, что российский беспилотный отряд быстрого реагирование (БОБР), один из первых применивший в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине FPV-дроны, за год боевых действий уничтожил и вывел из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы противника.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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